大陸貝殼研究院2日發佈報告顯示，1至10月房企境內外債券融資累計約1兆283億元（人民幣，下同），融資規模突破兆元關卡、年增率1％，該增幅較2019年同期大幅收窄20個百分點。貝殼研究院高級分析師潘浩表示，前10月融資規模占比2019年全年為87.1％，預計到年底大陸房企在金融監管升級的過渡期內，將面臨降負債與沖業績的雙重壓力考驗。

據《經濟參考報》報導，大陸房企受疫情影響，境外融資占比較去年同期下降。具體來看1至10月房企境外債券規模占比38％，較2019年同期下降8個百分點，為2017年以來同期低點；而境內債券1至10月規模占比62％，較1至9月下降1個百分點。

中原地產首席分析師張大偉表示，隨著6月海外疫情的部分緩解和大陸國內房地產市場的平穩，融資窗口再次打開。因此，房企儘量通過長短期、境內外，成本高低的各種融資方式進行大額度融資。

潘浩則認為，10月境內外債券融資到期債務規模約816億元，較上月下降3.7％，9到10月已連續2月發債規模不及到期債務規模，房企短期資金流動性壓力上升。分析11月將迎來年內最大到期債務規模1071億元。這意味著10月房企強勁的銷售業績將對沖一部分流動性壓力，而高負債房企將面臨年內最大考驗。

(旺報 )