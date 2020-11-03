南投國姓鄉02：51規模3.6地震 最大震度南投縣3級 04:072020/11/03 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（3日）2時51分發生南投芮氏規模3.6地震，地震深度8.6公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（3日）2時51分發生南投芮氏規模3.6地震，地震深度8.6公里。 震央位於南投縣政府東北方31.8公里(位於南投縣國姓鄉)，最大震度南投縣3級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #地震 #國姓鄉 #南投縣 #南投 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 閃電颱風「有轉北趨勢」 未來3路徑曝光：這條將直接襲台 - 生活 見長榮女大生遭擄殺心碎 名醫怒嗆廢死：沒什麼好爭辯 - 生活 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 - 生活 送餐到酒店「該交給誰？」外送員愣了 內行曝實情：別亂來 - 生活 長榮校長公開信提6點聲明 學生怒批：一直傳教好棒棒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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