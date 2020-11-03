地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（3日）2時51分發生南投芮氏規模3.6地震，地震深度8.6公里。

震央位於南投縣政府東北方31.8公里(位於南投縣國姓鄉)，最大震度南投縣3級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)