奧地利維也納市中心2日晚間爆發槍擊，多名歹徒狂掃100槍，至少造成16人死傷。

（08：50更新）奧地利維也納市中心當地時間2日晚間8時傳出數聲槍響，先前有報導指槍擊至少造成7人喪命，不過報導尚未獲得證實，維也納官方指出，至今至少1人死亡、15人受傷，傷者包含一名員警，另外有多名歹徒仍在逃，其中一名槍手已遭射殺。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，維也納市中心昨日晚間8時左右傳出多聲槍響，爆發槍擊的地區分布市中心6個地區，奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）指出，發生槍擊的地點都在市中心一處猶太教堂附近的街道，不過維也納猶太領袖杜其（Oskar Deutsch）發布推文表示，目前尚不清楚猶太教堂及鄰近其他辦公室是否就是歹徒的行凶目標，因為槍擊發生時教堂是關閉狀態。

另外，先前有報導指槍擊至少造成7人死亡，不過當地警方發布推文指出，目前至少有1人喪命、以及1名員警受傷，維也納市長路德維希（Michael Ludwig）接受奧地利廣播集團（ORF）訪問時指出15人受傷送醫，當中7人傷勢嚴重。

內哈默表示，2日晚間的槍擊一共有好幾名危險的武裝分子參與，先前報導指出一名槍手引爆身上炸彈自殺，不過路透及CNN都引述警方說法，指出維也納警方擊斃其中一名槍手，目前仍有多名槍手在逃，警方已經封鎖維也納市中心大部分區域，並且派出好幾組特種部隊尋找追緝凶手。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）隨後譴責這起槍擊事件是「可憎的恐怖攻擊」，他說歹徒持有非常好的自動武器，並且經過專業訓練。

BREAKING: Reports of a shooting at a #Vienna synagogue with casualties. This is a video from the scene. My heart is caught in my throat and I am praying for all involved. pic.twitter.com/YomV3QBVQj — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 2, 2020

當地猶太領袖（拉比）霍夫麥斯特（Schlomo Hofmeister）表示，他就住在案發地點附近的猶太教堂內，聽到槍聲後他從窗戶往外看，看到槍手朝附近酒吧、夜店內的顧客掃射，「槍手四處奔跑，至少在大樓前掃射100槍，或者更多。」

（05:25）奧地利首都維也納周一（2日）晚間發生街頭槍擊，事發地點猶太教堂附近，外媒報導，這是一起恐攻，已知有7人死亡，數人受傷，包括一名員警中槍，有生命危險。槍手最後引爆身上的炸彈自盡，但據稱還有一名共犯在逃。

當地媒體報導，維也納一座猶太會所遭到攻擊。嫌犯挾持人質，且使用「自動武器」射擊，至少開了50槍，其中一名槍手最後引爆身上的炸彈自盡，初估有7死，多人受傷，維也納現正部署大批警力。

警方推文表示，維也納內城區發生槍擊事件，有人受傷，請民眾避免前往一切公共場合或搭乘大眾交通工具。」至於詳細犯案動機，仍待調查中。

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