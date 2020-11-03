大陸果然是「創富樂園」。胡潤研究院2日公布《2020胡潤80後白手起家富豪榜》（入榜門檻20億元人民幣），69位白手起家80後上榜，比去年多15位，其中21位財富超百億，比去年多9位；入榜80後富豪的總財富也比去年增加4200億，突破1兆，創下歷史新高。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國白手起家80後上榜企業家所創造的財富達到了青島一年的GDP。

大陸富豪年輕化的趨勢反映大陸經濟前景看好。胡潤就指出，如果你想預測中國經濟的未來，這些中國最成功的80後企業家所覆蓋的行業是一個參考；這些80後企業家在40歲以前已經創造了這麼大的財富，你想一想，在接下來的40年，他們能做到多大；他們肯定是目前中國最值得關注的一批企業家；他預測，未來十年內，中國會有幾位80後企業家財富破兆。

69位80後上榜的大陸富豪中，有27位是新人，為歷年之最最；6位今年新進前十，其中5位首次上榜，可見大陸創富的速度驚人，這當然與大陸新行業、新業態的快速、大量出現有關。

80後的大陸富豪主要集中在先進製造、傳媒娛樂、電子商務B2C業務，占全榜單逾6成，先進製造代表人物有大疆的汪滔、理想汽車的李想、柔宇科技的劉自鴻；傳媒娛樂代表人物有字節跳動的張一鳴、Sea的葉剛、快手科技的宿華和程一笑；電子商務代表人物有拼多多的黃崢、美團的穆榮均、安克創新的陽萌、賀麗夫婦。胡潤表示，超8成80後選擇新興行業創業。

北京、上海和深圳是年輕創業者的聚集地。北京仍然是80後創業者居住地的絕對首選，有25人入榜；上海以13人位列第二；深圳上榜人數增加最多，比去年多4人，以9人位列第三；這三大城市占全榜單近7成。

今年也出現90後的富豪，新茶飲引領者喜茶29歲的聶雲宸以45億財富首次上榜，成為今年胡潤百富榜上唯一一位90後白手起家企業家。

69位80後富豪創造了10家千億級企業，以美團為首，市值達1.4兆；其次是拼多多和字節跳動，分別為7400億和7000億。新能源汽車領域，理想汽車和小鵬汽車各以1100億的市值進入前十行列。

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(中時新聞網)