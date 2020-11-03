知名外送平台「foodpanda」（空腹熊貓）為對打競爭品牌，在臉書上登出「大明星們對不起！……只好把代言費回饋給消費者囉！」的廣告，讓品牌的明星代言人吳慷仁「躺著也中槍」，日前本刊又直擊穿著foodpanda制服的禾浩辰在路邊進行拍攝工作，還英雄救美為女伴包紮傷口，「大明星」話題恐怕又會掀起討論。

在娛樂圈中，其實明星代言人相互替代接棒代言，風水輪流轉也是時常有的事；例如郭雪芙今年6月擔任運動機能外套冰鋒衣的年度代言人，但9月間該品牌代言人卻改成郭書瑤，不過這也不是第一次，回到4年前，郭書瑤也曾接下郭雪芙的某美妝品牌代言。

而去年以《想見你》暴紅的許光漢，各方邀約不斷，他也接棒了吳慷仁先前代言的健康飲品。該飲品過去還找過林俊傑、阮經天拍廣告，看來明星代言很有效果。

至於是高中同學的楊丞琳和許瑋甯，不僅私下會玩在一塊，還一起拍過電影《紅衣小女孩2》，甚至連保養品廣告都可以先後代言拍攝，只能說，這對姐妹淘的默契真的好到沒話說。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)