麻辣鍋名店滿堂紅2018年風光進駐信義區貴婦百貨，表面上看似經營的有聲有色，但其實為了這家新店，大股東王清華（王父）和任職副總的長子王鄰硯（王男）兩人摩擦不斷；沒想到接下來又遇上東區關店潮，滿堂紅創始旗艦店仁愛分店租約到期，關或不關，更是讓王家父子關係降到冰點。

根據了解，去年東區掀起一陣「關店潮」，位在仁愛路上的滿堂紅創始旗艦店此時正好租約到期，關與不關，勢必得做出決策。王男主張關店，但王父堅持繼續做，父子為此大吵一架，「我爸爸罵我是不肖子，竟敢關掉仁愛店這間起家厝！」

王家是外省第三代，觀念傳統保守，在家裡父親的話就是聖旨，王鄰硯與弟弟就在這樣的教育還下長大。（圖／讀者提供）

而這一吵就是1個多月，公司、家裡瀰漫低氣壓，王男不斷提出各種評估數據指出，「我從小在東區長大，很清楚商圈的變化，仁愛店距離貴婦百貨實在太近，租約好也到期，就順勢熄燈。」於是，滿堂紅仁愛店在經營13年後，在去年8月關店。而這波東區關店潮在一年的時間哩，先後關門的包括永福樓、滿堂紅以及天星港式飲茶等餐廳，看到這些，王父也不得不佩服兒子的眼光精準。

本刊求證王清華是否因公司經營導致父子關係鬧僵，他低調表示，與兒子的確有意見上的分歧，年輕人有自己的看法，其他不願多說。他也指出自己在滿堂紅擔任執董已經7年多，自己年紀已大，考量種種決定卸下職務後跟兒子一起離開公司，今年8月已經賣掉所有股份。

滿堂紅副總張代正則說，王家父子離開公司屬於私人決定，牽涉公司內部股權，不便多說。而兩人離開後未影響營運，目前4家分店都正常營業，未來將有其他分店拓點計畫。

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(中時新聞網)