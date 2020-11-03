曾擔任過金馬獎評審、同時也是麻辣鍋品牌滿堂紅大股東的王清華（72歲、王父），其子王鄰硯（38歲、王男）2015年自大陸返台後，進入滿堂紅工作，而第二代接班原本是段佳話，如今卻演變成父子決裂，雙雙退出公司經營。王男透露，父親個性正直，自認很像前總統馬英九，也因為「不沾鍋」個性，因為「怕其他員工說話」，讓擔任副總的王男月薪只有6萬，年終獎金竟也只拿到1萬元。

本刊調查，王清華是資深影評人，過去也擔任過金馬獎評審，更曾是前金馬獎執委會祕書長。王男表示「爸爸覺得自己很像前總統馬英九」。也正因為父親「不沾鍋個性」，一開始王男表示想到父親投資的滿堂紅工作，他頭一個反對，理由是擔心兒子為「空降部隊」，公司同事可能有異樣的眼光看待他們父子，甚至背後講閒話等等。

最後王男雖然如願進入經營團隊，但「正直」的王父給薪水也有自己的一套考量，「自己人給多了，同事們會說話」。導致王男5年來每天工作超過12個小時，雖身為副總，月薪卻僅有6萬元。

甚至在今年1月過年期間，分店廚房洗碗工不足，結果王男卻得在廚房1天12小時從早洗到晚，連續洗4天，最慘的是，還只拿到1萬元的年終獎金。

王鄰硯指出，今年1月他甚至得支援洗碗工，連續4天從早洗到晚12小時不間斷，但父親以「自己人給多了，同事們會說話」為由，僅給他中階主管的薪水。（圖／本刊繪圖組）

本刊求證王清華是否因公司經營導致父子關係鬧僵，他低調表示，與兒子的確有意見上的分歧，年輕人有自己的看法，其他不願多說。他也指出自己在滿堂紅擔任執董已經7年多，自己年紀已大，考量種種決定卸下職務後跟兒子一起離開公司，今年8月已經賣掉所有股份。

滿堂紅副總張代正則說，王家父子離開公司屬於私人決定，牽涉公司內部股權，不便多說。而兩人離開後未影響營運，目前4家分店都正常營業，未來將有其他分店拓點計畫。

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(中時新聞網)