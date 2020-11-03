馬來西亞籍女大生鍾女3年前隻身來台就讀長榮大學，10月28日晚間卻在校門外的台鐵昏暗便道踏上死亡之路，成了性侵殺人魔梁育誌埋伏下宰殺的羔羊。外表斯文的梁男退伍後即成了偷竊女用內衣褲的變態賊，梁嫌在家當啃老族，連線上遊戲都沒成就，在遊戲論壇上，留言要求玩家讓他加入公會升級，後來竟成為性侵殺人魔，且三度埋伏現場，決心「一定要成功」。

從馬來西亞衛理畢理學院商管系畢業的鍾女（24歲），父親在馬國家鄉是前客家族裔領袖，社會地位高，父母認為「台灣安全」，因此3年前同意讓家中唯一掌上明珠來台讀書，並選擇台南長榮大學就讀國際財務與商務管理，但沒想到這卻是她人生的最終站。

年僅28歲的梁男如何變成殺人魔？本刊調查，梁嫌家族世居阿蓮，與犯案的長榮大學僅有10分鐘車程，梁的阿嬤在自宅開「柑仔店」，梁父在屋前開機車行，梁母則幫菜販送菜，梁父當「黑手」2、30年，梁嫌在3兄弟中排行老二，但家中3個兒子卻無人繼承父業。

由於梁父是虔誠基督徒，父親曾因梁嫌乖巧，帶他參加數次教會活動，梁嫌在小學和國中均就讀當地學校，由於不喜讀書，在校成績「差強人意」，校方聽聞梁嫌犯下駭人聽聞的殺人案，直說「不記得這個學生，對他沒什麼印象」。

梁嫌18歲高職畢業後隨即入伍，退伍後一時找不到工作，宅在家打電玩，後來竟起色心，成了偷內褲賊。他後來曾在螺絲工廠工作、加油站打工，得空載親友叔伯看病，賺百元微薄車資，偶而也會幫忙住家旁廟會活動。但他後來貸款買車代步，在車前貼「Shark」貼紙，車後貼上「誌」字樣，打造專屬車，沒想到，這輛車卻成為性侵勒斃女大生的運屍車。

有鄰居懷疑，梁嫌可能因偷內褲的不光彩紀錄，被工作場所知悉後丟工作，因此種下人格偏差行為的「心魔」。

鄰居說，一手帶大梁嫌的阿嬤，五年前過世，應對梁嫌打擊不小！搭梁嫌車看病的鄰居也向本刊透露，梁嫌比同年齡小孩孤僻，搭車路上，鮮少和他交談，「想都沒想到，這孩子會做出喪盡天良的事」！

遇害的鍾姓女大生父母趕赴高雄市立殯儀館見愛女最後一面，鍾母崩潰痛哭，一度倒在丈夫懷裡無法行走。（圖／宋岱融攝）

原本打算來台參加愛女畢業典禮的鍾女父母，卻換來愛女冤死異鄉噩耗，鍾母心痛：「希望凶嫌被判絞刑，一命償一命」；鍾父也沉痛指，來台辦完愛女後事，將永不再來台灣傷心地。

台南市長黃偉哲10月31日還曾對外指該處僅2盞路燈不亮，呼籲大家尊重事實，遭網友痛批推卸責任，醞釀罷免，黃偉哲挨轟被迫二度對外道歉，還強調「會親自檢查（路燈是否有亮）」。

長榮大學也因狀況外，被害鍾女母親越洋斥責校方不負責任，學校學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢也請辭以示負責；鍾女父母昨晚搭機抵台後，為見愛女最後一面，從桃園直奔高雄市殯儀館，鍾女母親痛失愛女，傷心欲絕，數度哭倒癱軟，緊抓丈夫的手臂支撐，令人鼻酸。

梁父時常聚會的教會透露，案發後，梁父曾求助教會，尋求心靈慰藉；也透過當地陳姓里長對外轉達，「願和女大生父母當面表達最深歉意」。而總統蔡英文和台南市長黃偉哲，也公開向鍾女家屬致歉，學方承諾將注重通學安全，轄區分局長楊慶裕也因吃案慘遭拔官下台，「用一條人命才照亮的路，真的很悲哀」！

梁育誌訊後被依強制性交，故意殺人等罪移送地檢署偵辦。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)