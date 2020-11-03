殺害馬來西亞女大生的兇嫌梁育誌，一家世居高雄阿蓮，在3兄弟中排行老二的梁嫌，因父親是虔誠基督徒，父親看他乖巧，曾帶他參加數次教會活動；豈料，五官長相斯文的梁嫌長大後個性走偏，退伍後，賦閒在家卻起色心，犯了5件偷內褲案，後來行徑大膽闖空門失風被逮，共6件竊案讓梁父湊了29萬元，才換得他的自由身。
本刊調查，梁嫌18歲從私立高職畢業後，因無升學意願，隨即入伍，退伍後一時找不到工作，宅在家打電玩，後來竟起色心，成了偷內褲賊。
2012年8月，梁嫌在大白天中午，利用鄉下人午休習慣，在民宅曬衣場後方偷了1件女用內褲；同年9月，又連偷胡姓婦人曬在棚架的兩件內褲，10月及隔年6月又偷了另2名婦人內褲。
2013年9月，梁嫌行徑越發大膽，潛入民宅行竊失風遭逮，梁父焦急致電求助友人，梁落網後，才坦承另犯5起偷內褲案，6起案件因犯行輕微，共被判拘役290天，梁父付出約29萬罰金，換回兒子自由身。
沒想到，梁嫌迷戀女性內褲，逃過入獄，現在卻因性侵殺害女大生，不僅遭收押，恐面臨最重死刑的刑責。
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(中時新聞網)
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