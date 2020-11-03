28歲兇嫌梁育誌在長榮大學附近昏暗台鐵便道上，隨機擄殺馬來西亞籍鍾姓女大生，並性侵後棄屍，還在台南東山、高雄阿蓮及大崗山等地來回搜尋棄屍地點伴屍19個小時、繞路200公里，途中還因車子沒油，去加油站加油時，拿死者手機抵押800元加油費，最後選族大崗山邊坡棄屍，梁嫌在加油站簽名的客戶簽收單，反成為檢警認定他強盜被害人財物鐵證。

梁嫌落網時，供稱，當時以童軍繩勒住鍾姓女大生頸部，強拖上車，曾對她上下其手，後來開車1個多小時，發現鍾女失去氣息，因此在東山及岡山一帶來回搜尋棄屍地。

梁育誌性侵殺害鍾姓女大生後，載著屍體在阿蓮和岡山一帶來回尋找棄屍地點，載屍行駛200公里，警方公布軌跡圖。（圖／警方提供）

警方從梁嫌搜尋棄屍地點的軌跡圖及棄屍時間，查出梁嫌伴屍19個小時，前後繞路約200公里，途中因車子沒油，竟拿死者手機抵押800元加油費，加油當下，車子後車廂就藏匿鍾女遺體，梁嫌神色冷靜簽下顧客確認單，最後選擇大崗山邊坡棄屍。

馬來西亞籍的鍾姓女大生遭梁育誌擄走後性侵殺害，女大生雙親、同學2日赴南市警歸仁分局進行招魂儀式。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)