【1】白宮四周架設圍欄 國民兵完成部署 總統爭奪戰 美防選後暴亂

美國總統大選投票今天登場，兩黨廝殺激烈，社會嚴重分裂，川普與拜登在搖擺州的民調不相上下，加上今年郵寄投票的選民寫下新高，導致選舉結果可能要等到大選日過後數天才會出爐。專家警告，美國在未來幾天可能面臨「近代前所未見、不尋常的危險」，呼籲政府做好準備。全國各大城市為了因應選後可能的大規模暴力活動，已增派警力嚴陣以待。

【2】扁估陸攻台會贏 但不一定會打美國總統大選投票前夕，共機頻擾台，外界擔心兩岸若擦槍走火可能引發戰爭。對此，前總統陳水扁直言，我們國防力量再怎麼強「會強過對岸嗎？」但中國會贏卻不一定會打，因為「美中台沒有一方敢開第一槍」。

【3】7成私校鐘點費 27年原地踏步

高教工會昨天公布私立大專校院兼任教師薪資普查狀況，全台104所私立大專校院中，有70所、近7成仍維持民國82年的鐘點費，27年來都是575元，罔顧27年來物價指數已經成長38.9%，等同「實質減薪」；另有10所私校年度收支餘絀逾億，也27年未調鐘點費。

【4】遏炒房 財長促提高囤房稅

房市過熱，財政部擬祭撒手鐧！財長蘇建榮2日受訪表示，短期將配合內政部，針對預售屋紅單交易加強查核；中長期則研議調高「囤房稅」天花板稅率3.6％，為爭取地方政府配合，財政部考慮與主計總處研商，在地方補助款或稅捐稽徵上列入考核依據。

【5】王士豪撇猥褻自認受害者

國片《無聲》談論學生之間大玩禁忌遊戲，全台票房突破3200萬，戲外也驚傳演員被爆對女生做出不雅舉動。演出該片的新生代男星王士豪，2日在PTT和Dcard流出影片，被爆在夜店與朋友慶生狂歡時，疑似伸手到女生褲內做出猥褻舉動，引發熱議。對此，今年剛滿18歲的王士豪先在IG自清，也向本報還原事件現場，強調自己沒有亂摸女生。

(中時新聞網)