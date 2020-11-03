Donald Trump - "How about basketball. How about LeBron James. I felt badly for LeBron. [Ratings] down 71% and thats for their championship. I didn't watch one shot. I get bored."



Pennsylvania crowd responds - "LeBron James sucks!"pic.twitter.com/xqfe9ng98B — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 2, 2020

美國總統大選開票進入倒數計時，競選連任的川普(Donald Trump)在賓州造勢的場子很熱絡，他不忘嘲笑NBA的收視率下降，因為球星詹姆斯(LeBron James )他們都不愛美國。

川普說：「我覺得詹姆斯很可憐，收視率重挫71%，他們摘冠也只有這樣了。我連一球都不想看，他們的比賽太無聊了。當他們不尊重我們的國家與國旗，那就沒人想看了，你必須要尊重我們的國旗與國歌。」

現場群眾打斷川普的話，開始大喊「詹姆斯爛透了」，川普很高興連連讚賞。詹姆斯原本在2016年大選就出來站台支持民主黨，但他的家鄉俄亥俄州仍被川普攻下，從那之後川普與詹姆斯就槓上了。

勇士隊摘冠時，球星柯瑞(Stephen Curry)拒絕造訪白宮而遭致批評，詹姆斯當時出來捍衛柯瑞說：「(川普)你這傻子，柯瑞已經說他不想去了。造訪白宮一向是個榮譽，直到你選上總統之後就不是了。」

去年爆發的香港爭議更讓詹姆斯被推到風口浪尖，幾乎整個NBA都被斥為「只顧賺錢而不挺港人」的偽善者，加上新冠疫情復賽後收視率重挫，共和黨政客把這幾件事摻在一塊，批評NBA「不愛美國就沒收視率」。

(中時新聞網)