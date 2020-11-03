台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭梁姓兇嫌性侵勒斃，慘死異鄉，鍾女父母親1日晚間抵台後至高雄殯儀館認屍，2日即舉行招魂儀式，因為鍾女當時在轎車後座遭勒斃，招魂時按習俗需敞開後車門，不過就有目擊者發現梁嫌在案發車輛後座上留有「一整串衛生紙」，讓網友痛批「太噁心！」

梁嫌當時犯案用來擄人、性侵、運屍的紅色小客被發現藏有大量女性內褲，起初檢方沒發現明顯血跡，但在後車廂座椅上有輕微紅色指痕，才發現有血跡反應，因為需要舉辦招魂儀式，該車輛在殯儀館時按禮俗須將車門打開，運屍車內部因此公開，就有民眾發現裡面放著一整串「抽取式衛生紙」。

該抽取式衛生紙因為與案情無直接關係，因此仍被留在車上，不過意外成為話題，許多網友看到後直批「真是噁心，不知道是用來擦什麼！」

鍾姓女學生28日晚間從學校前往同學租屋住寄宿時，遭到梁嫌用麻繩勒脖擄上車，在遭試圖性侵過程中氣絕身亡，梁嫌將她放在車輛後座，最終棄屍在高雄阿蓮大崗山，梁嫌訊後被依強制性交故意殺人、強盜而故意殺害被害人等罪嫌遭檢方聲押獲准，但未禁見。

(中時新聞網)