美國總統選舉今（3）日登場，郵寄選票激增，傳出川普曾私下透露，若初步結果顯示在搖擺州領先，會提早宣布勝選，但如果最後逆轉，就會指控「選舉舞弊」、民主黨「竊取」選舉結果。原本預估川普會落選的「卡神」楊蕙如也直呼，好像低估這瘋子的意志力了，認為川普會連任。

美媒Axios報導指出，川普只要數個關鍵州領先對手拜登，就算這些州尚未完成最後計票，也打算在3日大選夜宣布勝選。不少政治觀察家預估，德州、佛州、北卡、賓州、愛荷華、俄亥俄、亞歷桑納等搖擺州，初步開票可能是川普領先，但接下來幾天，大多數是民主黨支持者的郵寄選票完成計票，川普可能處於劣勢。

美國總統選舉結果可能牽動美中台關係，台灣民眾雖沒有選票，但仍相當關注美國大選。據《上報》報導，南部早有賭盤，賭客多下注川普會連任，認為川普對台灣較友善，目前川普贏的賠率為1：1.5；拜登贏則為1：1。

此外，楊蕙如昨（2）日深夜在臉書表示，川普1個月前感染新冠肺炎時，估計他會落選，但好像低估這個瘋子的意志力了，「明天投票，我現在認為他會連任」。

川普一個月前武漢肺炎的時候我是估計他會落選的，但是我好像低估這個瘋子的意志力了。明天投票，我現在認為他會連任。 由楊蕙如發佈於 2020年11月2日 星期一

(中時新聞網)