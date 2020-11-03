東北風影響，北臺灣今天濕涼，今晚到明天（4日）清晨是冷空氣最強時段，各地低溫19至21度，空曠地區更低。氣象達人彭啟明表示，閃電颱風周四開始往西前進，可能從巴士海峽附近通過，過去幾次預報有逐漸往北修正的趨勢，甚至有直撲台灣的機會，需全台警戒，周五到周六各地可能有顯著降雨。

閃電颱風凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方740公里海面上，彭啟明在臉書表示，目前颱風在滯留打轉，周四高壓增強開始往西前進通過巴士海峽，預報有逐漸往北修正的趨勢，甚至有的路徑預測仍有直撲台灣的機會，如果周五時颱風直接往台灣東半部接近，當然全台警戒，各地將有顯著降雨，尤其東半部。

彭啟明表示，颱風若直接往巴士海峽通過，就要看中心是偏向呂宋島或是台灣南端，如果中心在兩者中間通過，暴風圈掃過巴士海峽，很可能會發布海上颱風警報，這時候颱風暴風圈偏北或偏南差個五十或一百公里有時就會差很多，而颱風的外圍環流預估對東半部到恆春半島有顯著雨勢，不穩定天氣會持續到周六，這是多數預測可能的結果。預計周日開始東北風增強，這時颱風已遠離，不會有顯著的共伴效應。

彭啟明提醒，閃電颱風變數很大，只能在這一兩天滾動式觀察動向，尤其若是發布海警，或是颱風非常接近台灣，警戒的層級就很不一樣，務必要預作準備。

氣象局表示，周三、周四東北風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼，水氣稍減少，僅大臺北、東半部及恆春半島局部短暫雨，周五、周六臺灣附近仍為東北風的環境，但是閃電颱風的外圍雲系移入水氣增加，東半部、恆春半島短暫陣雨，有局部較大雨勢，北部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；水氣多寡仍要視颱風的位置及強度而定。

(中時新聞網)