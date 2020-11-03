明天是美國大選投票日，已有反總統川普團體計劃投票日當晚在白宮外集結。由於這次選情格外緊張，附近商家擔心選後可能發生動亂，紛紛趕在3日之前釘木板封店自保。

受全球矚目的美國大選將於明天登場，外界不只關心結果何時能揭曉，也關切選舉能否平順落幕。疫情下使用郵寄投票人數激增，開票可能嚴重延宕；川普先前也暗示，敗選不一定會願意移轉政權，讓部分人士擔心選後才是混亂的開始。

目前有數個反川普團體計劃在選舉日當晚在白宮外「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza）集結辦活動，其中包含曾為了提升氣候變遷意識，去年9月動員民眾癱瘓華府多條主要道路的「讓華府停擺」（ShutDownDC）團體。

「讓華府停擺」在網站上表示，美國面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、經濟衰退，與警察暴力結合的制度性歧視等3大危機；這次選舉事關重大，選民不能坐在家裡呆等結果出來。他們說，預估會有數千民眾加入動員，一起捍衛民主並「確保2020選舉結果不會被川普偷走」。

不過，團體目前規劃是以藝文表演為主，示威抗議並非主軸。投票日當晚他們會在戶外架起大螢幕看開票，並邀請樂團、舞者及藝術家現場表演。

儘管如此，白宮附近店家仍擔心選後可能發生動亂而嚴陣以待。不少商家上週開始將大門櫥窗玻璃封上木板，有些店家今天才請工人急忙趕工。

白宮方圓2公里內的區域，約有一半店家都用木板封店。小至潛艇堡連鎖店賽百味（Subway）、連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）及連鎖藥局CVS，大至銀行、飯店，甚至是住家或辦公大樓外都釘上木板。

一名賽百味店員受訪表示，因為不知道明天會發生什麼事，所以選擇釘木板封店。被問到是否擔心會有示威抗議，他說：「我們當然擔心抗議，大家都知道之前發生什麼事，我們必須為任何事做好準備。」

今年5月底，反警察歧視性暴力示威延燒至美國首都，抗議群眾接連多天集結在白宮外頭。當時部分人士趁亂打劫，華府多處商家櫥窗遭擊碎，內部商品洗劫一空，損失慘重，讓他們至今都餘悸猶存。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）近日引述2位不具名的國土安全部官員表示，國土安全部與移民暨海關執法局皆收到指令，若投票日當天或之後發生動亂，要做好捍衛聯邦政府建築物的準備。（編輯：郭中翰）1091103

(中央社)