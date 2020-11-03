世芯-KY(3661)受惠大陸客戶CPU出貨強勁，累計前三季已經賺逼近1個股本、每股獲利9.79元，展望第四季，世芯-KY預估營收季增落在個位數，也持續看好大陸CPU客戶動能將一路延續到明年。

受惠大陸主要客戶CPU出貨優於預期，世芯-KY第三季合併營收19.99億元，季增加幅21.6%，稅後純益為2.32億元，季增加20.8%，寫下單季新高，每股純益為3.78元。

世芯-KY累計前3季累計營業收入51.62億元，累計營業毛利17.07億元，累計營業淨利7.48億元，累計稅前淨利7.84億元，歸屬於母公司累計淨利5.98億元，累計基本每股盈餘9.79元。

世芯-KY目前選案子以7奈米為優先，世芯-KY第一大客戶7奈米開始出貨，10月會比較少，11月、12月量開始往上走，預估12月出最多，7奈米第二大客戶則會在明年第三季出貨，但估計還是第一個案子的營收規模較大。

展望第四季，世芯-KY看好大陸的HPC(高速傳輸)需求仍將延續下去，相關動能還是很強勁，大陸大客戶的NRE(委託設計)和量產部分，都將持續增長，大陸CPU客戶將是第四季與2021年世芯-KY主要的業績成長驅動力，預估第四季營收估季增落在個位數。

(時報資訊)