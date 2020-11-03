連鎖餐飲集團王品(2727)宣布自2021年元旦起全面調漲員工薪資，正職員工最低起薪3萬元起跳、計時員工時薪最低170元起算。同時，為因應展店計畫，亦同步宣布啟動「王品黑馬計畫」、首度對外招募中高階營運人才，預計尋找30匹閃亮黑馬。

王品自2013年起平均每年起薪調幅為5％，面對今年服務業整體失業率攀升、薪資負成長，王品在嚴格執行「安心專案」、配合國內疫情趨緩，帶動集團台灣地區營收自5月起逐步回升，並對第四季及未來營收表現維持審慎樂觀看法。

為感謝全體同仁齊心共同挺過疫情難關，王品董事長陳正輝宣布提前自2021年元旦全面調漲員工薪資、成為首家調薪的台灣餐飲企業。調薪後正職員工最低起薪3萬元，較法定基本工資高25％，計時員工時薪至最低170元起算，較法定時薪高出至少6.25％。

王品表示，此次調薪估有1300名正職、近4000名計時員工受益，且明年亦將拉大調薪幅度，若年度績效達標、有望調薪2400～3000元，並宣布增加一次「年中調薪」、提供每年2次調薪機會、最高1年可調薪6000元，希望發揮帶頭指標作用，為台灣餐飲業留住人才。

此外，王品也調整「同仁持股信託辦法」，放寬以往僅高階主管可參與限制，只要是店主廚、店經理皆可加入，並拉高公司提撥率、協助同仁認購王品集團股票，同時縮短股票返還年限，持股年資滿4年以上即可領回全額股票，除鼓勵員工儲蓄、也與集團更緊密連結。

王品集團目前共有21個品牌，對營運後市成長審慎樂觀，並積極拓展品牌、增開門市。因應明年持續的展店計畫，王品宣布展開「王品黑馬計畫」、首次對外招募集團中高階營運主管，包含儲備店長、儲備營運區主管共30名，鎖定具服務業管理經驗求職者尋找黑馬。

王品表示，「王品黑馬計畫」已自2日起開跑，預計至明年農曆年前結束。黑馬們將在多品牌輪調、累積經驗，並依個人能力決定晉升速度，最快3個月後當店長、6個月後升營運區主管、12個月後即有望成為事業處營運主管，可獨立管理單一品牌營運。

(時報資訊)