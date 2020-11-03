力麗集團不畏飯店市場受疫情重創，旗下力麒(5512)建設董事長郭淑珍2日宣布，將由子公司儷京企業啟動全新布局計畫，斥資逾30億元投資興建日月潭力麗酒店，並順利獲得國票統籌主辦、兆豐票券及高雄銀共同主辦的20.4億元聯貸案資金。

力麗集團主要透過力麗店(5364)及力麒旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發布局觀光市場，其中力麗店旗下包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，另由關係企業以麗旅店經營背包客旅店「力麗久居棧」。

同時，力麗集團亦引進國際品牌體系，由力麒旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發投資興建「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，委託萬豪國際經營管理。而力麗店旗下力麗哲園花蓮館，今年亦加盟溫德姆酒店集團、更名為「花蓮力麗華美達安可酒店」。

日月潭為全台最大天然內陸湖泊，其「雙潭秋月」為台灣早期八景之一，為國際知名景點、每年觀光客高達400～600萬人。看準疫情後的國際觀光渡假發展潛力，力麗集團規畫以日月潭中的山水美景及邵族文化特色為主題，打造成國際級的度假勝地。

此次投資興建的日月潭力麗酒店位於日月潭伊達邵、基地面積1686坪，規畫興建地上12層、地下3層建物，總樓地板面積9770坪，設有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施及可容納近400人的宴會廳空間。

力麗集團目前在日月潭已有3間飯店，包括力麒旗下力麗酒店的力麗儷山林會館（44間客房），力麗店旗下的力麗哲園日潭館（40間客房）及月潭館（48間客房）。日月潭力麗酒店預計2022年中開幕迎賓，屆時將成為當地提供最大量體（330間客房）的飯店集團。

(時報資訊)