2020年ITF台北國際旅展2日圓滿落幕，雖然今年規模受新冠肺炎疫情影響縮小，致使觀展人數明顯減少，但現場買氣及人氣未減，許多民眾仍把握時間進場搶購。累計4日展期共吸引16萬6731人次入場，較去年38萬4384人次新高減少56.7％。

主辦單位台灣觀光協會表示，雖然受疫情影響不能出國，仍相當感謝大家特地前來支持，以實際行動為觀光人打氣，使此次ITF台北國際旅展圓滿落幕，並宣布2021年ITF台北國際旅展將在11月5～8日，於台北南港展覽館再度與大家相見。

由於邊境管制無法出國旅遊，2020年ITF台北國際旅展參展攤位自1700個降至1000個，以政府單位及飯店業等國旅為主力。展期4天分別吸引3萬806人、4萬6070人、5萬1854人及3萬8001人次入場，分別年減61.6％、55.6％、56.9％、52.7％。

而2020年ITF台北國際旅展的旅遊論壇以「後疫情時代的旅遊格局」為主軸，2日下午場以下午場次論壇以「與疫情共存的時代：國際推廣新想像」為主題，邀請台、美、日、德代表說明防疫現況及未來旅遊趨勢，探討如何操作國際推廣、開啟市場契機。

代表台灣的交通部參事周永暉表示，雖然疫情影響觀光動能，但此時也是思考轉型的最好時機。觀光局將持續盤點台灣各地旅遊資源，透過各式主題進行推廣，希望提高觀光品質、儲備能量迎接國際開放。與談人亦指出，線上旅遊體驗為各國正積極嘗試的推廣方式。

台灣觀光協會會長葉菊蘭在閉幕典禮中表示，今年旅展主題是為觀光人打氣，雖然進場人數受疫情影響不如以往，但買氣卻比以往更加熱絡、民眾停留觀展時間更長，各家業者銷售成績亦很不錯，提袋率比往年高上許多，再次感謝各界參展單位的熱情力挺。

觀光局副局長林信任亦感謝各界參與，為台灣觀光帶來向上動力，指出今年媒合19個國家、100多位的國外買家，對台灣的防疫成果和創意十足的新旅遊產品皆感到相當驚艷，期望明年疫情能平緩、國境能開放，使ITF實體旅展越做越大，觀光產業能越來越好。

為感謝及鼓勵各參展單位的用心與努力，台灣觀光協會特別頒發10家最佳展館獎、10家最佳人氣獎、5家最佳創意獎及5家最佳表演獎。同時，今年持續辦理「捐血送門票」活動亦續獲熱烈響應，10天合計募集1萬袋250c.c.熱血。

(時報資訊)