2020年ITF台北國際旅展落幕，雖因疫情規模縮小、入場觀展人次減少達56.67％，但因國旅及餐飲消費需求持續暢旺，參展飯店業者現場業績普遍未受影響，加上線上旅展提前開跑助攻，包括晶華(2707)、寒舍(2739)及老爺集團合計業績均已突破億元關卡。

老爺酒店集團受惠國旅需求帶動住宿券狂賣，現場4天業績達7780萬元、年增達1.5倍，已開跑10天的線上旅展業績更突破1.1億元、年增達4倍，累計業績達近1.88億元、年增達1.45倍。由於線上旅展至6日才結束，預期今年整體業績可望創2.2億元新高。

寒舍現場4天業績達8000萬元，加計10月1日開跑的線上旅展、首度設置的飯店旅展快閃櫃業績，累計業績已突破1.5億元、年增7％，其中，餐券以寒舍艾美「探索廚房」餐近4.5萬客、台北喜來登十二廚近2萬客最熱賣，住宿券則由礁溪寒沐賣出近4500間最夯。

晶華現場4天業績達6500萬元，加計9月底3天實體快閃旅展業績3100萬元，以及10月26日開跑的線上旅展業績達4000萬元、年增近10％，累計業績已達1.36億元、年增逾35％。其中，住宿券業績較往年跳增3～4倍，餐券業績亦較往年增加30～40％。

香格里拉酒店集團受惠自助餐券及台北遠東飯店住宿券熱銷，現場4天業績達2300萬元，加計線上旅展業績達2000萬元，累計業績已達4300萬元、較去年倍增，並超越預期的4000萬元。由於線上旅展至6日才結束，預期整體業績可望進一步推升至4800萬元。

六福(2705)旅遊集團表示，今年從線上早鳥到現場旅展的單日業績均優於去年同期，線上旅展將延長至6日，並推出晚鳥限定商品關西六福莊「犀牛艾瑪慶出嫁」住房專案衝刺業績，預期旅展總業績將達4200萬元、年增18％。

凱撒飯店連鎖規畫展場限定的餐券限時特賣，提供較線上旅展更優惠折扣，使現場4天業績達1650萬元。加上今年首度舉行線上旅展、祭出聯合住宿券買5送1，在民眾瘋揪團購下帶動線上旅展業績近2000萬元，累計業績達3650萬元、年增達40％。

國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業現場4天業績突破1300萬元、年增達2倍，主要受惠首次推出的「和逸＆慕軒飯店聯合住宿券」熱賣、貢獻業績逾5成。開跑17天的線上旅展業績亦達800萬元，累計業績達2100萬元，預期整體業績可達2800萬元目標、年增1.5倍。

台北君悅酒店現場及線上旅展業績突破5100萬元、年增逾15％。台北美福大飯店現場4天業績3500萬元，預估加計線上旅展業績可達5000萬元。雲朗觀光受惠住宿券熱賣，現場旅展業績年增逾2倍，加計4日結束的線上旅展業績，初估整體業績可望年增逾4倍。

(時報資訊)