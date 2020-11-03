一名女網友日前在網路上表示繼父自從住進他們家後，看到她和妹妹在家中穿比較多，竟然會問「在家穿這麼多幹嘛？女生在家不是都不穿內衣嗎？」媽媽甚至護航說繼父在關心；此外繼父還曾經進入妹妹的房間，詢問妹妹「破處了沒」，事後不認帳，媽媽也不相信此事，讓她又氣又無奈。

該女網友在論壇《Zuvio 校園》表示，看到繼父第一眼就不太喜歡他，但她和妹妹沒有多說什麼，她在家時本來就穿得不多，自從繼父住進家裡後，她和妹妹開始穿比較多，沒想到繼父竟然跟她們說「在家穿這麼多幹嘛？女生在家不是都不穿內衣嗎？」讓她們聽完超反感，跟媽媽訴苦後，媽媽竟說繼父是在關心她們。

此外，該女網友大學在外縣市、偶爾回家，不過妹妹今年高一、住家裡，需要長時間看到繼父，日前妹妹打電話給她，哭著表示繼父進她房間，問妹妹「破處了沒」，還開始想接近妹妹，妹妹見狀趕緊跑去媽媽房間鎖門，並且打電話給她，她也馬上收拾東西回家找妹妹。

不過事後繼父不認帳，媽媽也不相信此事，且妹妹也忘了錄音，因此沒有證據。該女網友無奈表示「我簡直氣瘋了，可是我也沒有錢讓我妹住外面，我媽也不知道是怎樣竟然站他（繼父）那邊，完全不相信自己的女兒，我現在真的很苦惱，怕又哪一天我們不在家，他又對我妹亂來。」

貼文一出，許多網友都說建議可以買錄音筆，隨時可以準備留證據，或是買防狼噴霧或自製辣椒水防身，也可以求助於學校，「說實話媽媽不相信子女的話，真的讓人聽了會覺得很心灰意冷。」

(中時新聞網)