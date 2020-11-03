近來天氣已逐漸變冷，除了感冒病患逐漸增加，亦是病毒性腸胃炎好發的季節。依過去監測資料顯示，近兩年來春節後腹瀉就診人次高達16萬以上就診人次，檢出病原以諾羅病毒為主。

每年11月到隔年3月，是諾羅病毒群聚感染的好發時期。所有的年齡層皆有可能感染，常見於學校、醫院、收容及安養等人口密集機構引起群聚感染。主要症狀包括：噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、痙攣與發燒等，也可能合併寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒。

此外，諾羅病毒的傳染力非常強，傳染途徑包含：與感染者密切接觸、人口密度高的地方可能透過飛沫傳染、吃到受病毒污染的食品或飲水而感染，也可藉由排泄物或嘔吐物人傳人；有些人感染恢復後二星期內，其糞便、嘔吐物內尚有病毒，仍然具有感染力，因此務必避免生食及注意洗手。

大部分的人感染諾羅病毒後，抵抗力約可持續四至六個月，但因諾羅病毒有不同的基因型，感染後還是可能被不同型的病毒再感染。

而在感染諾羅病毒期間，應注意補充水分與營養，必要時補充電解質；建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動而加劇腹瀉的情況，但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。

新南向人員健康服務中心提醒，民眾在如廁後、進食、或準備食物前，要落實勤洗手、做好個人衛生防護；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存；避免食用未充分加熱的蛋、肉類，避免生食貝類水產品；生熟食應分開處理。

如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀，就應儘速就醫並在家休息；而需外出者，則應配戴口罩，避免傳染給他人，並注意補充水分、電解質及營養。病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用0.1%濃度漂白水（20cc漂白水+1公升清水）擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前應戴上手套與口罩，並用0.5%濃度漂白水（100cc漂白水+1公升清水）消毒清理。

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(中時新聞網)