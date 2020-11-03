綠島一民宿業者於昨日在臉書社團爆料，他指稱經營的民宿遭人惡意破壞，不僅地面丟滿垃圾及瓶瓶罐罐，甚至是房內的擺設品也都遭扯下，整間房間可說是杯盤狼藉、凌亂不堪，甚至還開起直播批「這麼爛的民宿，拆了剛好而已」，令業者看了既生氣又心疼，將照片貼上網讓網友公審，他表示「某部分的素質真的不好說」，而不少網友看了後則發現該名房客竟是網紅「罔腰」，因此，她的IG一夜之間被灌爆。

民宿遭惡意破壞，業者痛心於臉書發文。（圖／翻攝自就是愛綠島）

房內一片狼藉，垃圾堆滿地，令業者很心疼。（圖／翻攝自就是愛綠島）

滿地都是垃圾及瓶瓶罐罐，整個房間凌亂不堪。（圖／翻攝自就是愛綠島）

房內許多擺設都被拆下來。（圖／翻攝自就是愛綠島）

民宿業者於臉書《就是愛綠島》發文，先是以「關綠島也不得安寧」為開頭，緊接著直說「某部分的素質真的不好說，要說是另類行銷我們真的承擔不起，在這邊請大家睜大眼睛小心這幾天接待，當然如果有人想領教的話也是可以的。」只見文中附帶逾10張照片，都是民宿內遭惡意破壞的景象，房內宛如垃圾堆般，瓶瓶罐罐堆滿桌、滿地的垃圾，甚至是房內所有的擺設都已被拆下。

罔腰與友人於綠島玩樂，破壞房內擺設，還傳上IG。（圖／翻攝自罔腰臉書）

罔腰與友人一同在民宿內破壞直播，遭網友各種截圖。（圖／翻攝自IG）

隨後，業者又說道：「身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？哦對，看這個結果發現是人本身的問題，每個民宿都是管家經營者用心的結晶，真的不應該這樣不被尊重不禮貌吧！身為民宿及店家的大家，應該更懂此刻我們的心疼。」據悉，由於綠島的交通將停航2日，這組旅客可能找不到過夜的地方，並呼籲同業要小心這組旅客。

而貼文曝光後，不少網友也扮起柯南，竟意外發現破壞房間的房客竟是知名網紅「罔腰」，她與友人一同前往綠島，入住該民宿卻在飲酒過後，大大破壞房內擺設，甚至毫無羞愧感地開啟直播，同行的友人更直接將民宿的窗簾、梯子拆了，還在直播鏡頭前表示「這麼爛的民宿，拆了剛好而已」，滿地的垃圾，讓人看了傻眼，不過這一幕幕全被網友截圖存證，並灌爆她的IG。除此之外，網友更發現罔腰也在IG上批「這是綠島監獄之旅吧」作為房間評價，更叮嚀粉絲以後訂房「還是多看評價」，免得照片與實際落差太大。

(中時新聞網)