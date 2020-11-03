美國大選選情詭譎，美國總統川普遭披露向自己助理表示，若他在初步計票結果中獲得領先，他將自行宣布當選。川普雖駁斥此說法卻也坦言，自己反對美國最高法院將遲收的郵寄選票納入計票的決定，並自爆等選舉結束自家律師團將有動作。對手拜登則氣憤不已，直言絕對不會讓川普偷竊美國人的選舉；同時更嚴詞警告川普，別想在3日大選數據明朗化以前宣布勝選。

根據《新加坡聯合早報》2日報導，美國媒體《彭博社》（Bloomberg News）根據新聞網站Axios披露，川普向自己助理表示，若他在初步計票結果中獲得領先，他就會自行宣布當選，不管最終結果是否已出爐。

拜登聞訊憤怒跳腳，週日在費城競選活動上對記者表示，自己絕對不會讓川普偷竊美國人的選舉；更疾言厲色警告川普，別想在3日大選數據明朗化以前宣布勝選。此外，拜登也痛批川普支持者恐嚇、騷擾自己支持者的行徑，直言「我們每國人」有更良好的水準，是不做這種事的。

針對「提前宣布勝選」消息，川普在北卡羅來納州的夏洛特市受訪時雖予以駁斥，卻再度重砲抨擊美國最高法院，認為他們不該把遲收的郵寄選票納入計票，這簡直是「非常糟糕」的決定；川普也坦言，自己團隊將強力反對美國最高法院的計票決定，一旦選舉結束，自己律師團就會有所動作。

對此，網友紛紛留言：「果然是無賴之王啊」、「不是普通爛，是爛到透！」「老川垂死掙扎，恐輸到脫褲子」、「恭喜，跟台灣學得超級像」、「11/3不用投票了！川普直接宣布美國進入君主立憲，正式第一位美帝國皇帝，號美太祖」、「自曝其短，知道自己贏不了，先放話！要輸掉的人才會動作一堆的」、「川普的劇本是這樣嗎？那這一幕不會發生！因為即便是文中那七個州，他也無法在開票當晚全部保持領先，哪怕是暫時！差距會大到他自認乖乖認輸對他比較好！」

(中時新聞網)