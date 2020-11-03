小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(3日）財經重點。

【1】美大選倒數… 押寶兩陣營概念股

美國總統大選登場，尋求連任的川普與挑戰者拜登勝負難料，反倒給了市場最後押寶時機，外資圈人士指出，川普輕稅政策對科技業巨擘有利，尖牙概念股化身押寶川普勝選主軸。拜登政策則著重綠能、電動車，若拜登勝選，台系相關族群有望上演慶祝行情。

【2】台灣10月PMI 連四個月擴張

景氣外熱內溫，中華經濟研究院2日發布的10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）和非製造業經理人指數（NMI）持續同步擴張（數值高於50），其中PMI已連四月擴張，且指數續揚1.6至59.3的2018年2月以來最快擴張速度；NMI指數較9月下跌2.2，但仍站穩53.4，是連五個月處於擴張值。

【3】國巨大砸200億高雄擴廠

因應5G、車電的需求，國巨預計大手筆在台灣加碼逾300億元擴產，其中在高雄大發工業區擴建新廠案將於14日舉行動土典禮，國巨董事長陳泰銘將親自出席，包含高雄市長陳其邁及政府相關部會首長，均為座上賓，國巨的大發三廠預計2022年下半年竣工，初期投資額約新台幣200億元。

【4】在全球最大職業社群網站LinkedIn貼出18項職缺 徵人！ 台積美國廠動起來

台積電先前拋出赴美設廠議題後，一直以來相關進度都是市場的焦點，目前又傳出新進展。台積電在全球最大職業社群網站LinkedIn貼出徵才訊息，並一共開出3D IC封裝研發工程師、製造主管及廠務機電工程師等18項職缺，讓台積電赴美設廠添上一塊新拼圖。

【5】大同總經理人選 13日公布

大同經營權變天後首次董事會，市場派與公司派試圖營造大和解氛圍。大同2日召開董事會，九票全數支持林文淵出任大同董事長，成為大同102年來第一位非林家人的董座。新任董事王光祥則提出臨時動議，禮遇林郭文艷擔任榮譽董事長。至於外界關注的新任總經理人選，林文淵表示將於13日董事會提出。

(中時新聞網)