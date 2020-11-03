上櫃股票—浩鼎(4174)及達邦蛋白(6578)自109年11月3日起得為融資融券交易。

浩鼎目前實收資本額為18.85億元，記名股東總人數計有22090人，而持股1000股至50000股之股東人數為16234人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為19.37%。

櫃檯買賣中心表示，浩鼎於104年3月23日上櫃，其上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額(達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損)皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年11月3日起得為融資融券交易。

達邦蛋白目前實收資本額為3.01億元，記名股東總人數計有1886人，而持股1000股至50000股之股東人數為1657人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為14.18%。

櫃檯買賣中心表示，達邦蛋白於107年9月18日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年11月3日起得為融資融券交易。

(時報資訊)