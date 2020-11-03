疫情仍持續發燒，歐洲各國再次下達封城令遏止疫情惡化，美國10月ISM製造業PMI報59.3，預於市場預期，激勵美股四大指數呈現反彈，漲幅介於0.42至1.60%。指標股陶氏化學漲逾5%、特斯拉漲逾3%、Nike上漲1.92%、台積電ADR漲逾2%。

台股目前在5日線(12,694點)、10日線(12,793點)、月線(12,806點)之下，周一終止連4跌，最終上漲44.97點，漲幅0.36%，收在12,591.31點，成交金額為1,656.03億元。三大法人合計賣超1.96億元：外資買超29.1億元、投信賣超6.26億元、自營商賣超24.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。

（2）、均線：支撐為半年線(約12,220點)附近，壓力為月線(約12,806點)附近。

（3）、技術指標：KD向下，K值低於50，短線震盪整理。

周一櫃買指數跌幅0.42%，收在161.25點，與加權指數走勢分歧。支撐為約158.5點附近，壓力為164.5點附近，KD向下，K值接近20，短線整理格局，但有機會技術性反彈。

觀盤重點，指數止跌尚需重返5日線之上，突破月線方能正式轉強，因此再未轉強之前，資金比重不宜超過5成水位，目前仍慎防持股過高之風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)