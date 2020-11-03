美國由於新冠肺炎疫情再起，被加拿大關閉邊境，多倫多暴龍隊明年被迫找新家暫棲，如同職棒的多倫多藍鳥隊。NBA總裁席爾佛(Adam Silver)看上了中部密蘇里州的堪薩斯市，但遭到該地民權團體的反對。

原因仍是政治問題，堪薩斯現代聯盟、南方基督教領袖大會、有色人種促進協會分會寫信給NBA總裁席爾佛，警示他堪薩斯不是一個種族友善的地區。

「NBA選擇堪薩斯作為暴龍的落腳處，這很光榮，但有些事比娛樂和經濟更重要，我們最重視的始終是黑人民權(BLM)。堪薩斯的執法單位對於黑人非常不友善。」他們認為堪薩斯市沒有善待黑人，沒資格獲得NBA球隊帶來的周邊收益。

堪薩斯市長盧卡斯(Quinton Lucas)是當地第3位黑人市長。他與警局聯合聲明支持暴龍隊前往，承諾會持續努力保障大家的安全，「讓我們的黑人居民與執法單位好好相處。」他表示多倫多、芝加哥、費城的情況也沒好到哪裡去。

NBA還有其他的選項，主要是尋找可以開放觀眾入場的地點。席爾佛最頭痛的仍是何時開季，球員工會尚未達成共識，眼見就要錯過第一個時間點12月23日了。

(中時新聞網)