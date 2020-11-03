臉書網友發文。（圖／翻攝自臉書）

罷免高市議員陳致中第2階段連署，2日正式送件到高市選委會。罷中總部發言人郭倫豪指出，總計送出2.9萬件，比門檻多出一點，但因編碼出狀況，延遲至5時20分順利送件，目標挺進第3階段投票。網友卻痛批，前鎮、小港選區國民黨民代除市議員陳麗娜外其餘皆「裝死」，要民眾好好「檢視」，轄區內黨籍民意代表與小港區黨部到底做了什麼？下屆選舉，就讓大家「拭目以待」。

陳致中選區前鎮、小港，人口約28萬人，2階需要10％連署，約2.8萬人同意。昨罷中送件找來罷捷團隊壯大聲勢，但只有幾家平面媒體到場，缺少電子媒體關注、社群操作、政黨介入等奧援，對比當時罷韓盛況，場面顯得冷清。

網友在臉書粉絲專頁「罷免陳致中」發文，表示：「這是一項政治任務。階段性的罷免連署告終，前鎮、小港的選民可以檢視轄區內的黨籍民意代表到底做了啥？作者與各市議員、里長均未曾謀面，只看到陳麗娜市議員提供服務處作為連署點，其他的黨籍民意代表有嗎？再提小港區黨部，在整個連署過程中到底扮演何等角色？組織戰成效如何？宣傳成效如何？下屆的民代選舉，大家拭目以待。

文章一出，討論熱烈，有網友忍不住感嘆：「真的是有差啦，罷韓民進黨是傾全黨之力，擺明要你下台⋯⋯反觀國民黨，嗯⋯…好。」

其他網友則紛紛留言：「說得好」、「國民黨就是不團結才會走到這一步」、「你敢奢望國民黨團結？」「選民的眼睛是雪亮的」、「誰有做事誰沒做事，我們都看在眼裡」、「看完民進黨再看國民黨，嗯……好」、「要是國民黨團結韓市長也不會那麼慘」、「蔡武宏有提供服務處」。

(中時新聞網)