華新科(2492)及華科集團被動元件廠—信昌電(6173)及佳邦(6284)公布前3季財報，受惠於傳統旺季及產品布局發酵，華科及信昌電第3季獲利均創下107年第4季以來單季新高，佳邦第3季獲利則創下107年第3季以來新高，華科亦公告以每股30元公開收購閎暉(3311)，希望結合雙方資源，加速掌握車用市場發展商機。

傳統旺季雖然因新冠肺炎疫情未如往年旺，但遠距生活帶動NB等需求持續暢旺，華新科第3季合併營收為103.25億元，季增17.62%，營業毛利為35.39億元，季增19.28%，單季合併毛利率為34.28%，季增0.48個百分點，營業淨利為26.26億元，季增17.08%，稅前盈餘為31.76億元，稅後盈餘為23.78億元，季增23.08%，為107年第4季以後單季新高；累計前3季合併營業收入為254.86億元，營業毛利為81.83億元，營業淨利為58.75億元，稅前盈餘為66.49億元，稅後盈餘為49.64億元，每股盈餘為10.23元。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含：網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，在傳統旺季加持下，信昌電第3季營業收入為14.41億元，季增9.25%，營業毛利為3.53億元，季減1.67%，單季合併毛利率為24.5%，季減2.74個百分點，營業淨利為2.49億元，季減1.97%，稅前盈餘為3.63億元，稅後盈餘為3.04億元，季增43.4%，為107年第4季以來新高；累計前3季合併營收為38.41億元，營業毛利為9.88億元，營業淨利為6.91億元，稅前盈餘為7.63億元，稅後盈餘為6.09億元，每股盈餘為3.55元。

5G應用快速成長，電源模組功率提升，被動元件應用數量亦因而大幅增加，尤其因5G應用功率較4G大幅提升68%，帶動大功率被動元件需求，且車用部分，連網汽車ECU、ADAS被動元件需求較燃油車數倍增加，搭配電動車滲透率快速提升，其電池系統由原來12V轉為48V，大大提升中高電壓MLCC及大尺寸被動元件應用，加上GaN/SiC第三代半導體於Power、EV及Industrial應用大量成長，帶動大功率被動元件需求，三大應用也成為信昌電未來營運的推手。

佳邦第3季業績亦表現不俗，單季合併營收為15.9億元，季增26.49%，營業毛利為4.44億元，季增34.14%，單季合併毛利率為27.92%，季增1.58個百分點，營業淨利為2.23億元，季增79.84%，稅前盈餘為2.01億元，稅後盈餘為1.49億元，季增82.82%；累計前3季合併營業收入為37.37億元，營業毛利為9.88億元，營業淨利為3.77億元，稅前盈餘為3.69億元，稅後盈餘為2.78億元，每股盈餘為1.99元。

華新科亦公告自109年11月4日起至109年12月3日止，以每股30元公開收購閎暉，預定收購數量為5940000股，約當閎暉109年9月7日已發行股份總數9.9%股權，但若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達3000000股(即閎暉已發行股份總數之5%，稱「最低收購數量」)時，則此公開收購之數量條件即告成就。

華新科表示，此次公開收購閎暉，希望能強化雙方之合作關係，結合雙方資源，加速掌握車用市場發展商機，發揮合作互利優勢，提供客戶完善產品與服務，並提升股東價值。

(時報資訊)