民進黨桃園市議員王浩宇罷免案第二階段連署書，目前正等待中選會公布最後結果，罷王活動發起人唐平榮擔憂，因為第三階段投票時間無法確定，很多事情都欠明朗，但罷王活動不會就此截止，會持續備戰第三階段投票的宣傳，讓市民理解下架不適任議員的重要性。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發各級民代罷免浪潮，王浩宇第二階段罷免連署超過3萬8000份，目前送往中選會審議中，中選會預計最晚11月22日前公布結果，若順利會在明年1月22日前完成罷免投票。

對此，罷王總部執行長邱仁德接受港媒《中評網》採訪時表示，罷王一路走來受到很多政治勢力的干擾，好不容易終於過了第二階段，但是第三階段的宣傳上，罷王總部能做的有限，除了靠網路上的空戰宣傳外，在有限資源下，公車宣傳將成為罷王第三階段重點。

唐平榮直言，「現在卡在第三階段罷免投票時間無法確定，很多事情都欠明朗」，但是罷王總部不會就此閒著，持續備戰第三階段投票的宣傳，現在也正在尋找可以懸掛看版的地方，也著重公車宣傳，會努力讓市民理解「下架不適任議員的重要性」。

(中時新聞網)