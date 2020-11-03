台北市議員林穎孟出身太陽花學運，而主打著性別平等、保障勞工權益等進步價值的她，近來卻被爆出「貫老闆」爭議，多名助理向周刊投訴其表裡不一，不僅違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排人頭詐領議員助理補助款，而對於這些指控，林穎孟也做出回應。

據「鏡週刊」報導，林穎孟助理向周刊投訴，稱林穎孟根本就是「議會貫老闆」，列出其對助理的種種罪狀，更控訴她詐領議員助理補助款，議會規定每位議員至少需聘請6名助理，若未達數量將會扣減補助款，但林穎孟因為僅聘請5名助理，為了不被扣錢，她找來當時的男友掛名辦公室執行長，但是該助理爆料其男友在2018年林穎孟就任時人在美國，一個月後才回台，根本沒有參與辦公室運作。

該助理更指控林穎孟私自挪用議會提供的「助理勞健保費用」，今年2到5月、每個月近5萬元的費用疑似被林穎孟拿去周轉；該議員認為，議會給每位議員大筆的「公費助理補助款」，讓議員聘請助理、決定薪資，本為一樁美意，但是相關法規漏洞太多，議員詐領的弊端叢生。

對於助理的指控，林穎孟也回應周刊表示，許多問題都僅為一時誤會，如女助理請生理假需附憑證等問題，在後來經過了解以後也已經取消相關規定；而挪用助理勞健保保費的問題是因為當時在調查助理溢繳、短繳的問題，才以「資金周轉」的說詞拖延，並指出當時自己戶頭中的資金充足，絕無需要周轉的問題。

而所謂「請男友當人頭助理」也絕非事實，林穎孟解釋，請男友當助理這件事情本身並無不法，而且當時儘管男友沒進辦公室，但依然有協助她處理事務，而在今年五月林穎孟與男友分手後也將其助理職位更換為另一位有影片剪接專長的公司員工，絕無詐領的說法；對於助理向周填出的一連串指控，林穎孟感到相當委屈，指出原先以為僅是單純的勞資糾紛，如今卻感受到濃厚的政治目的，認為助理是有目的的設計、攻擊她。

(中時新聞網)