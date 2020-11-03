PTT網友發文。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）

美國總統大選牽動全球局勢，各家媒體民調顯示，代表民主黨參選的拜登穩定領先代表共和黨爭取連任的川普。然而，川普及其家人的造勢不僅人數眾多、場面熱鬧更能成功引爆話題；反觀拜登場子冷、人數少，只能不斷主打「保持社交距離」，更因缺乏魅力最後關頭必須要前總統歐巴馬上場助陣，矛盾的現象，與遭罷免的前高雄市市長韓國瑜參選總統時如出一轍。對此，網友不客氣直言：「韓的造勢也贏任何人啊！結果慘敗還被罷免。」

根據美國媒體《華爾街日報》（The Wall Street Journal）2日報導指出，拜登和川普支持度分別為52：42，川普落後拜登約10個百分點。此次民調與10月所做民調結果相較，差距由11個百分點縮小至10個百分點，但若細看雙方支持族群可發現，拜登在女性及年長老人群體以兩位數領先川普，有5成7的女性選民表態支持拜登，挺川普的只有3成7，男性選民雖然有4成8支持拜登，但也有4成7的男性選民支持川普。

網友在PTT論壇發表《美國川普vs拜登真的有夠難懂》一文，表示光從影片上看，就可明顯感受到川普場子比拜登好，川普的場子熱到對手跟反對者都只能拿著「社交距離」與「沒戴口罩」來攻擊；反觀拜登的場子，從頭到尾就是一個畫面背後空白，多數是助選者，人潮稀落且氣氛淡漠，歐巴馬一上台簡直把拜登風采搶盡。

文章一出，討論熱烈，網友紛紛留言：「韓的造勢也贏任何人啊！結果慘敗還被罷免」、「韓其實沒贏啦，小英最後面人也有被嚇到衝出來，拜登就沒有」、「2016川普造勢熱、民調輸，最後川普當選。不過2016希拉蕊造勢的情況，比今年拜登好多了」、「YouTube只要是Obama的場子觀看人數多百萬十萬以上，歐他人氣很高」、「美國那麼大，台灣小，同一群人南北一直跑是可行的」、「為什麼你會覺得防疫很重要？美國人打從心裡就不想要防疫」。

(中時新聞網)