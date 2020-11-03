阿嬌到農曆新年前行程滿檔。（圖／中時資料照片）

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼9月初在廈門工作時發生意外，在飯店不慎摔倒受傷，不僅破相還縫了66針，眉上多了蜈蚣型的疤痕，對重視外表的女藝人來說無疑是項打擊。今(3日)港媒報導，阿嬌最近現身，傷疤淡了不少，原來她祕密回香港做醫美，3個月後會再評估需不需要做磨皮手術。

阿嬌今年風波不斷，先是承認和「醫界王陽明」賴弘國短命婚告吹，9月又傳出在廈門下榻飯店發生意外，半夜起床上廁所時頭暈撞地，額頭噴血，緊急送醫雖未傷及腦部，卻因為縫了66針留下怵目驚心的傷疤。《東網》報導，阿嬌近日原本在馬來西亞拍戲，最近隨劇組低調回香港，順便修修臉。

報導指出，前天阿嬌和助理返回香港，做了新冠肺炎測試在機場待了8小時後才被放行，阿嬌見到記者禮貌打招呼，精神狀態很不錯，還大方給媒體看傷疤，透露先前代言的醫美診所打包票會「負責一切」，目前恢復狀況不錯，至於是否會再動磨皮手術？阿嬌說：「看3個月後狀況再決定」。

問歷經受傷後，以後到飯店會不會開燈睡？阿嬌笑說不會，「有光我睡不著啦！」而這回她回香港完成隔離後依舊來去匆匆，完成工作後又要回到大陸，接下來還有兩部邀她當女主角的電影要拍，到農曆新年前可說都行程滿檔。

(中時新聞網)