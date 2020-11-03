台北市議員徐巧芯坦言蔣萬安比老公帥，但不會只看外表。（圖／摘自旗開得勝臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯，對於各項議題都相當關注，經常透過臉書或YouTube平台表達看法。日前她接受《中時新聞網》網路節目「旗開得勝」節目專訪時，除了談政治，也分享自己與老公、公婆的相處方式，還自豪唱歌在政壇上無人能比。

徐巧芯曾說願意當兵到前線作戰，但她認為，義務役的部分最主要還是看國家政策方向，一些條件可能要放寬，例如身高，現在是155公分，但自己153公分就不符合，覺得身高限制不合理。

曾任多位黨內天王的發言人，對於「前老闆」的評價又是如何呢？徐巧芯形容朱立倫「聰明伶俐」，可以跟年輕人打成一片，想法上比較容易變通、懂得協調；洪秀柱「氣宇軒昂」，對於理想很願意衝第一線、勇於表達；郝龍斌則是「永遠的大哥」，相處上比較像是家人，很重義氣也很溫暖；馬英九較「憂國憂民」，除了運動外，感覺沒有什麼私人的時間，不管私下或公開，聊的都是公共事務。

徐巧芯分別以1句話形容「前老闆」們。（圖／摘自旗開得勝臉書）

主持人張啟楷問，年輕人都去民進黨、時代力量，怎麼會選一個百年政黨？徐巧芯坦言，當初也覺得國民黨老舊，但跟當時的發言人殷瑋、馬瑋國接觸後，才發現黨內也是有想法跟自己接近的人，認為跟他們一起，可以開創出一個年輕人可以接受的國民黨，應該會很不一樣。

在家庭部分，徐巧芯說，從交往到結婚已經2年，從來沒跟老公吵過架，兩人都用討論、溝通的方式。張啟楷追問，老公跟立委蔣萬安比誰比較帥？徐巧芯回說，「蔣萬安當然比較帥」，但看一個人不會只看外表，要像蔣萬安這麼帥的可能PR已經到95、98了，「人跟人交往不用抓那麼緊」。

徐巧芯也透露，真的沒有很想生小孩，且已經養貓了，有時候就會嫌牠吵了，也很占時間，平常下班很累，回家就看電視，老公也都打電動到半夜1、2點，自認生活方式跟態度很難去照顧小孩，老公也同意，坦言當媽媽真的很辛苦、很偉大，如果要養小孩就要先調整自己的生活腳步跟態度，可能就容易吵架。談到跟婆婆的相處方式，徐巧芯說全家都很和樂，跟公婆關係非常好，他們對小孩的教育也很開明。

在歌聲部分，徐巧芯自認唱得比民進黨立委高嘉瑜好聽，「她自己也知道我唱歌比她好」，認為目前沒有人跟自己同level，「我真的算強」，並大方獻唱《小幸運》。

(中時新聞網)