台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭梁姓兇嫌性侵勒斃，慘死異鄉，而梁嫌早在9月底就試圖擄走另名女大生未成，該女大生有向警局報案，卻未拿到報案三聯單，外界認為警局吃案間接造成後來的憾事；資深員警透露，「吃案文化」主因是警政署以「破獲率」決定警局生死，員警必須「減少分母」來提升數字。

據《自由時報》報導，一名現任資深員警在臉書發文，他說自己身為警察，非常了解吃案文化，也理解第一線受理員警的無奈，他承認這是不爭的事實，想掩蓋也掩蓋不了，不過他也認為，之所以會有吃案的狀況發生，「除了少部分是同事自己懶得處理外，絕大多數都是因為『數據』及『壓力』的問題！」

該資深員警說，警政署以「破獲率」定各縣市警察局的生死，「以前所謂『治安紅綠燈』的政策，其實關於這些紅綠燈是自然數字的呈現，還是人為可以控制的，內行人都知道」，他說若想提升破獲率，除了認真、努力追查增加「分子」的破獲數外，另外一個最好的辦法當然就是減少「分母」的出現，如此一來破獲率自然而然就會提高。

該資深員警表示，除了警政署外，各縣市首長也常常拿出此類數據，讓選民感覺治安良好，在層層轉嫁的壓力之下，基層員警吃案的機率也因此升高，認為若可以將破獲率的評比改成以破案數來評比，警察也不會冒著被懲處、瀆職的風險繼續吃案。

(中時新聞網)