周一在美國總統大選前夕，在價值型股票走強帶動下，美股道瓊指數大漲逾400點，標普500指數勁揚逾1%，那斯達克指數小漲，投資人已開始為本周可能出現的劇烈震盪做準備。

周一收盤，道瓊工業指數漲423.45點或1.6%，報26,925.05點。標普500指數漲40.28點或1.23%，報3,310.24點。那斯達克指數漲46.02點或0.42%，為10,957.61點。

道瓊指數與標普500指數大漲逾1%，但收盤仍遠低於盤中高點。因大型科技股與科技相關股未能在上周大跌後重拾動能，那斯達克指數一度下跌。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）小跌。

拜登在全國民調仍保持領先，但在關鍵的搖擺州則陷入非常激烈的競爭，這可能助川普贏得選舉。分析師表示，近期內最可能引發股市震盪的選舉結果，就是在周二晚間沒有明顯的贏家。

成長型股票上漲0.54%，表現遠不及之前受到重創的價值型股票，羅素100價值型股票指數大漲1.92%，創下近5個月來最大單日漲幅。

標普500指數11大類股全面收高，以能源股漲3.67%、材料股漲3.39%，工業股漲2.73%，表現最亮眼。科技股與通訊服務股僅分別微升0.34%與0.09%。

摩根大通將美國銀行、富國銀行與花旗列入其「川普概念股」，標普銀行股指數大漲2.27%。

在新冠肺炎疫情急升的擔憂籠罩下，標普航空股指數下挫1.44%，郵輪公司嘉年華（Carnival Corp ）下跌1.17%，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）跌2.77%。

高樂氏（Clorox）大漲4.24%，該公司上季營收成長創下逾20年來新高，並調升全年營收預測。市場研究公司尼爾森NV（Nielsen Holdings）收漲3.85%，該公司擬以27億美元將旗下消費品數據業務賣給私募股權投資公司Advent International。

除了美國大選之外，投資人亦將關注本周美國聯準會為期兩天的政策會議、非農就業報告，以及剩下約四分之一標普500指數成份股的業績報告。

(時報資訊)