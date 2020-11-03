都說「工作做得好不如嫁得好」，但嫁個好男人真能不愁沒錢花，一生不必擔心財務問題？理財專欄作家亭主認為，幸福要依靠丈夫的良心是危險的，重要的是先做一個成功的人，然後才有資本做一個成功的女人，一旦自我身價提高，「嫁得好」就在不經意間實現了。

亭主近日出版新《我的財富自由手冊》一書，自揭從才女到財女的人生修鍊過程。她在書中提到，每個女孩肯定都聽過這句老話：「工作做得好不如嫁得好。」在她看來有兩個錯：第一，否認了女性個人奮鬥的價值；第二，把「嫁得好」等同於「嫁個有錢人」。以「嫁得好」為人生目標時，你會發現「嫁得好」真的不容易。 第一，自己不夠優秀，很難接觸到優秀的男性。第二，即使接觸到了精英階層的男性，自身不夠優秀，也無法贏得對方的尊重和愛。

陸劇《我的前半生》中，羅子君十年全職太太的生活換來的是丈夫的背叛，離開婚姻的她，什麼都沒有，不得不從零開始，工作賺錢，面對生活。公平地說，世上有許多好男人，嫁得好不一定就要嫁入豪門，高品質的婚姻可以提升女性的生活品質。但即使你有幸得到這樣一個男人，也不能保證未來一定幸福無憂。請記住，女性的平均壽命比男性長七年，女性更有可能要獨自面對人生中最後的一段時光。

亭主指出，當那一天來臨時，我們一般毫無準備。因此，一個失去丈夫的女人往往承受著精神上和經濟上的雙重打擊。其實，所有生活在貧困中的寡婦，其中足足高達八成在丈夫去世前過得並不窮。為什麼她們的生活會在丈夫去世後陷入低谷呢？原因是計劃不周，或者根本沒有計畫。

幾年前，央視《對話》節目中，一個還未畢業的女大學生提出了這樣的問題：「現在社會上都說，學得好不如嫁得好，是這樣嗎？」當時擔任主持人的王利芬聽了，對她說：「別讓時代的悲哀，成為你人生的悲哀。」

亭主認為，婚姻很多時候像是一場人生的賭局，有太多未知的因素，有太多你無法掌控的因素。那結果也就很可能千差萬別了，極大可能並非如你所願。工作做得好則不同了，你憑的是自己，在所有未知的因素中，這是你唯一可以把控的。你無須看旁人的臉色，無須把自己命運的權杖交給他人，你只要遵從自己的內心，努力向前就好。請記住：要先做一個成功的人，然後才有資本做一個成功的女人。

亭主分析，女孩大體上可以分為兩種類型。第一種追求安逸、喜歡平穩的生活，那這種女孩選擇嫁得好，幸福的概率會比較高。第二種喜歡挑戰、熱愛自由，那麼選擇工作做得好，更容易讓這種女孩幸福。當你把實現自我價值作為人生的目標時，你就會不斷努力、不斷成長、不斷進步，當你在自己的領域內熠熠生輝時，那你的身價無形中就提高了。也許，「嫁得好」在不經意間就實現了。

亭主著作《我的財富自由手冊：才女到財女的人生必修課》。（圖/寶鼎出版提供)

(中時新聞網)