現代人離婚容易結婚難，也普遍不偏好那麼早踏入愛情的墳墓，但生育能力與年齡息息相關，年紀越大越不容易「好孕到」，有時還帶點造化弄人，泌尿科醫師邱鴻傑分享經手的病例，一對30多歲的夫妻婚後遲遲盼不到好消息，苦惱的兩人於是求診，一檢查醫生驚呆，發現太太身體構造良好，但體內卻充滿「殺蟲劑」，讓老公的精子來不及找到卵子就先陣亡。

泌尿科醫師邱鴻傑作客《醫師好辣》，分享曾有一對夫妻來求診，兩人不過30多歲，也不是年紀太大，但婚後想生個孩子，卻總是無法順利受孕，老公因此懷疑自己的精子可能出問題，因此接受檢查，無論數量跟型態，都很正常，只好請老婆也接受檢查，沒想到問題出在太太的細胞上頭。

邱醫師安排了女方接受檢查，她的器官功能很正常，但卻發現體內充滿過高比例的「抗精蟲細胞」，狀態就像身體裡藏了「殺蟲劑」一樣，一碰到就將精子悉數消滅，導致精蟲無法到達卵子等待的地方，邱醫師形容「你的士兵完全過不了灘頭堡！」，也解釋其實每個人身上都有這種抗體，只是比例問題，通常年紀增長，比例會慢慢升高，因此遇上這樣的生子障礙的，多是晚婚的夫妻。

但邱鴻傑表示，這樣的問題並非無解，可以透過人工生殖技術，將精子直接注射進子宮，或是乾脆做試管嬰兒，將受孕胚胎直接「空降」到子宮壁，就能避免精蟲被殺死，這對夫妻最後也是靠做試管迎接孩子到來，主持人胡瓜也笑說，難怪年輕人「隨便就中」常鬧出人命，也嘆晚婚生子確實不容易。

(中時新聞網)