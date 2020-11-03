權威媒體《棒球美國》（Baseball America）稍早更新大聯盟30支球隊小聯盟自由球員名單，30支球隊共有422名人成為自由球員，其中旅美征戰的台灣好手林子偉、朱立人與江少慶，目前都成為自由球員。

從《棒球美國》公布的名單可見，波士頓紅襪今（3日）雖然完成9筆小聯盟簽約，但也有21人在自由球員名單之中，當中包含上週被紅襪移出40人名單的8名球員，包含林子偉、柯維（DylanCovey）、哥德利（Zack Godley）、萊爾（Robinson Leyer）、基漢姆（Mike Kickham）、特里格斯（Andrew Triggs）、培拉薩（Jose Peraza）以及普埃洛（Cesar Puello）。

林子偉2012年和紅襪簽約，赴美挑戰大聯盟，並在2017年6月底正式被升上大聯盟，4年下來在大聯盟出賽101場比賽，繳出2成23打擊率、43支安打、12分打點的成績單，而他多守位的能力，也讓教練團在調度時增加更多靈活性，不過今年球季結束，紅襪先是將他移出40人名單，而他也在今天正式成為自由球員。

至於老虎方面，《棒球美國》公布小聯盟自由球員名單共有14名球員，其中包含本季沒有獲得升上大聯盟機會的江少慶。

印地安人這邊，也有15名球員成為自由球員，其中包含改用原住民名「吉力吉撈·鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）」的捕手朱立人。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)