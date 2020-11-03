前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，10月31日趙少康到台南南芳果園探訪陳水扁，兩人對談近2個小時。而兩人提到當年至今的「保外就醫」問題，陳水扁指出，他在外的一舉一動、每個決定都是「政治問題」，保外就醫是、回去被關也是，都是政治決定、政治考量。

陳水扁表示，2014年時任總統的馬英九決定讓他保外就醫的原因，不是因為該年的縣市長大選國民黨慘敗，而是「馬英九早就準備好了」，陳水扁指出，當時的閣揆毛治國就提過「會基於人道立場來考慮保外就醫」，而保外就醫本身就有他的條件，所謂的「人道立場」本身就是政治語言。

當時的馬政府開了一連串的會、還特地為此發布行政命令，都顯示著馬政府早就有「要放阿扁的政治決定」，才會有毛治國所謂「人道立場」的發言，進而才讓陳水扁可以順利保外就醫至今；陳水扁表示，這一切都是政治問題、政治決定，「而今天阿扁要不要回去被關，也是政治考量！」

(中時新聞網)