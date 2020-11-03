台南馬來西亞籍女大生遭勒殺命案，女大生的父母昨天前往棄屍現場招魂後，檢察官也火速開出死亡證明書，女大生遺體將於今（3日）上午9點送往高雄市立殯儀館火化，並表達拒見兇嫌的雙親。女大生父母一夜難眠，一早就抵達殯儀館探視愛女遺體，由於忍著兩天悲痛，女大生父母體力相當虛弱，在殯儀館時都還需要親友攙扶，在火化並撿骨完後，下午將在校園內舉行一場追思告別會，並在會中提前頒發畢業證書。

在檢方完成所有相驗以及開立死亡明書程序後，女大生的遺體已於昨天交還給家屬，今天上午9點於在台南殯儀館火化，撿骨結束後，骨灰將暫厝台南會館。

大馬女大生雙親接獲女兒噩耗後在外交部的協助之下，緊急辦理來台手續，1日晚間從桃園機場搭乘防疫專車南下直奔殯儀館，女大生母親抵達殯儀館後，在車上崩潰大哭，直喊「我不要」，難過到無法下車，在車上待了1分鐘左右才在丈夫攙扶下進入相驗解剖室認屍，過程中，母親痛哭聲劃破寧靜夜，格外令人心碎。

校方在徵得家長同意後，將在下午2點時50分在行政大樓旁廊道設置的追思牆旁舉辦一場追思活動，包含校長以及校方行政主管，以及鍾女家屬及同學都會出席。

(中時新聞網)