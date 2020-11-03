馬來西亞女大生遭擄殺，雙親1日晚間抵台，昨天到台南、高雄完成招魂後，今上午在高雄市殯儀館辦後事，下午將參加由學校舉辦的追思會，預計晚間北上，明搭機回馬來西亞，之前凶嫌父母曾提到想當面道歉，女大生家屬沒有安排這個行程，確定將不與凶嫌父母碰面。

校方表示，追思會下午2時50分於行政大樓右側與圖書館連接廊道舉行，但家屬不願受訪，追思會前後行程都是私人行程，家屬不公開也不受訪。女學生父母在追思會結束後，將留在長榮大學用餐，晚間北上桃園國際機場過境旅館過夜，明上午就返回馬來西亞。

(中時 )