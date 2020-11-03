馬國女大生雙親今下午到校追思 拒見凶嫌父母 09:132020/11/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞女大生遭擄殺，雙親1日晚間抵台，昨天到台南招魂後，今天上午在高雄市殯儀館辦女兒後事，下午將參加由學校舉辦的追思會，預計晚間北上，明搭機回馬來西亞。（資料照，陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞女大生遭擄殺，雙親1日晚間抵台，昨天到台南、高雄完成招魂後，今上午在高雄市殯儀館辦後事，下午將參加由學校舉辦的追思會，預計晚間北上，明搭機回馬來西亞，之前凶嫌父母曾提到想當面道歉，女大生家屬沒有安排這個行程，確定將不與凶嫌父母碰面。 校方表示，追思會下午2時50分於行政大樓右側與圖書館連接廊道舉行，但家屬不願受訪，追思會前後行程都是私人行程，家屬不公開也不受訪。女學生父母在追思會結束後，將留在長榮大學用餐，晚間北上桃園國際機場過境旅館過夜，明上午就返回馬來西亞。 (中時 ) #馬國 #女大生 #雙親 #凶嫌 #父母 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女大生雙親今下午到校追思 拒見凶嫌父母 09:132020/11/03 社會 馬國女大生遺體上午火化雙親送最後一程 拒見兇嫌父母 09:092020/11/03 社會 楊惠姍哭張毅 心疼他「好苦好苦」 04:102020/11/03 時尚消費 用一條人命照亮的路 網友嘆悲哀 04:102020/11/03 政治要聞 馬國女大生遇害 男竟PO文到大學埋伏「犯案」 警方偵查逮人 11:222020/11/03 社會 女大生遭殺 她不忍了！批台南荒腔走板 「挺綠不是無腦護航」 09:452020/11/03 政治 世界都在看 黃明志籲司法還公道 04:102020/11/03 政治要聞 安心旅遊成效六都第一 台中躍居熱門旅遊城市 11:412020/11/03 旅遊 擄殺馬籍女大生 兇嫌梁育誌父母129字道歉信：以命償命 11:202020/11/03 社會 短評／拔官了事 04:102020/11/03 時論廣場 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 擄殺馬籍女大生 兇嫌梁育誌父母129字道歉信：以命償命 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 涉恐嚇澎恰恰、張綱維 通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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