〈台北時代寓所〉大廳上方的百葉數位影像「624 fragments」，是台灣旅美劇場人孫瑞鴻的作品。（圖／姚舜）

百葉數位影像「624 fragments」是利用狹縫掃描攝影技術（slit scan），蒐集大量飯店週遭的影像，以百頁為框、格柵中的畫面可微觀、也可宏觀。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉大廳以大片落地玻璃將室外的景觀公園，以及室內台北旅人們溫暖的家連結，窗明几淨、光線穿透，將自然與人造的完美揉合。（圖／姚舜）

香港鄭中設計事務所（CCD）以「框架Frames」和「層次Layers」設計語言，舖陳並貫穿〈台北時代寓所〉的室內空間。（圖／姚舜）

「膠卷盒 Film Box」是〈台北時代寓所〉重要的設計元素，寓意著每一個美好時刻都存在於時間的膠卷中。（圖／姚舜）

「膠卷盒 Film Box」元素也被運用在〈台北時代寓所〉的客房中。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉有175客房，並有6種不同房型，其中最高級的為「時代套房」。（圖／姚舜）

位在台北市中正區林森南路上的〈台北時代寓所〉，有一面高樓層客房可欣賞台北車站前新光摩天樓的景觀。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉的部份房型，也可以遠眺台北101大樓景觀。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉客房的窗框宛如畫框，「框」住了台北101大樓景觀，客房內可直接遠眺跨年煙火。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉客房裝潢設計時尚現代，並帶有一股「家」的氣質。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉客房收藏了台灣藝術家李銘星的作品，作為客房裝飾藝術。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉所有房型的淋浴間、浴缸與浴室皆為獨立空間，並一律採用免治馬桶。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉淋浴間內的沐浴備品是以茶為本的在地保養品牌「一日茶道TEAORY」。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉所有客房均配置電子保險箱、熨斗及熨衣板。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉客房迷你吧與冰箱櫃，均配有方便操作的煮茶快煮壺與膠囊咖啡機。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉客房內的插座充足，方便下榻旅人充電。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉大廳挑高，空間寬敞舒適，公共休憩區非常時尚摩登。（圖／姚舜）

〈台北時代寓所〉前身是一座小公園，公園內30棵樹在蓋飯店時被安全地移植三芝山區，工程結束後，5棵較瘦弱的樹木原地保留，其他全數種回外也再補種回原數量。（圖／姚舜）

台北再增「國際牌」飯店！太子建設與富邦人壽合作開發的「台北時代寓所」飯店，引進希爾頓全球酒店集團旗下酒店品牌、亞太地區第一家Tapestry精選酒店，確定於12月2日正式開幕，並於近日內正式開放預訂。據了解，「台北時代寓所」開幕期間推出的住房優惠專案，平日與假日訂價都在4000元有找，喜歡住新飯店的「飯店控」，可以優惠價格下榻體驗為2020年台灣最新的國際品牌飯店。

台北時代寓所位在台北市中正區林森南路上，離善導寺捷運站步行一分鐘、台北火車站車程兩分鐘，旁邊就是麥當勞，與人氣早餐店「阜杭豆漿」也非常非常近，同時步行幾分鐘就可到「華山1914文化創意產業園區」和亞洲50最佳咖啡廳「興波咖啡」等。

台北時代寓所以「寓所」為名，是彰顯傳遞如「家」的旅宿體驗。英文名稱Hotel Resonance Taipei，則是取Resonance的共鳴之意，希望下榻旅人能沈浸在飯店獨有的空間、氛圍中，並透過設計裝置互動而產生共鳴、共振，創造共有的默契和回憶。

「愈在地，愈國際」已是觀光行銷的顯學，為了體現在地並讓旅人認識、咀嚼風土文化特色，台北時代寓所從建築外觀到室內設計花了一番心思「說故事、講歷史」，旅人可透過飯店「今生」，了解原址的「前世」。

台北時代寓所在位置是台北市中正區幸福里，日治時代時這裡被劃為「幸町」。1895年為鄰近練兵場的倉庫、1928年近東門鐵工所、中田鑄工廠、1940年代為學區和宿舍，一直到了近代開發前的公園空地。

時間的更迭轉化為空間的堆疊，台北時代寓所建築與外觀是由大元建築工場創始人、知名建築師姚仁喜設計，他率團隊以兒時堆疊積木般的量體，在天際線下以超尺度的堆疊與抽拉構成，秩序中穿插著突變。積木的抽拉在時間軸上留下了多個斷面形成的大型相框，以清水牆及玻璃這兩種最原始的材質表現積木相框，垂直的開窗韻律和碎化塊體重量的水平腰帶之結合，不僅明快了立面的節奏，相框中的影像一幕幕流轉變化，透露一段段美好時光與城市的思維，為中正區原有的步調帶來另一種速度感與生活想像。

「清末時當地栽植了許多樟樹，除液狀的樟腦油和白色結晶的樟腦能做為藥材、香料和殺蟲劑等，從樟樹熬煉出來的「腦沙(Celluloid)」是製造電影膠卷的主要材料之一。台灣也曾因為樟樹的加工品影響美國好萊塢(Hollywood)電影工業。這個背景歷史，成了台北時代寓所設計師創造的重要素材，香港鄭中設計事務所（CCD）設計團隊依照品牌特性和地區歷史為背景，將設計的故事主題訂為：「膠卷盒 Film Box」，透過「框架Frames」和「層次Layers」貫穿整個室內空間。

出口到美國好萊塢的「膠片」，曾是幸福里當地鄰里最引以為傲的亮點。如今台北時代寓所從建築從外觀的「積木相框」至室？的「膠片」組合，高明巧妙的體現了過去的輝煌。

地上14層、地下3層的台北時代寓所，一樓為穿透性高以及夜間能照護鄰里的大廳及咖啡廳，三樓以上為旅館客房。飯店共有175間客房、6種房型，所有房型的淋浴間、浴缸與浴室皆為獨立空間，浴室內裝有免治馬桶，淋浴間內的沐浴備品是以茶為本的在地保養品牌「一日茶道TEAORY」，還有訂製的柔軟睡袍、體重機、吹風機等。迷你吧與冰箱櫃上有方便操作的茶與咖啡膠囊沖煮器、開瓶器、冰桶與熱水壺；55吋衛星液晶電視機與國際頻道、免費高速無線上網、多媒體影音串流器，250織羽絨、睡枕與超舒適獨立筒彈簧床，電子保險箱、熨斗及熨衣板等。

有一段感人故事值得一提，幸福里本是一座小公園，公園內原有56棵樹，其中有30棵在蓋飯店時被安全地移植三芝山區，工程結束後，5棵較瘦弱的樹木原地保留，其他全數種回外也再補種回原數量，利用建築物本身退離主要道路13米所產生的空間，做為這都市中難得的景觀公園， 旅客和在地鄰居可以一同共享。如今這個從建築外觀到室內設計都非常搶眼吸睛、引人注目的國際酒店將開放國人預訂，預料將吸引不少飯店迷前往「朝聖」、試住體驗。

(工商 )