電池模組廠—新普(6121)因NB及非IT產品出貨暢旺，10月合併營收突破90億元關卡，達92.24億元，月增6.97%，連兩個月創下單月歷史新高，新普科表示，各產品線訂單持續強勁，部分訂單能見度已達第1季，法人預期，新普科不僅第4季營運可望創下單季歷史新高，只要未發生如同今年第1季大陸封城生產停工，明年第1季可望比今年第1季好。

新冠肺炎疫情從年初燒到年底不僅未見控制，全球反而深陷二度疫情泥淊，遠距上班及線上教學逐漸成為全球常態，讓NB、電動自行車及資料庫中心需求旺近一整年，新普科在NB及非IT產品出貨放量下，業績呈現三級跳，繼9月合併營收突破80億元關卡，10月合併營收再躍增突破90億元關卡，續創單月歷史新高。

新普科9月合併營收為92.24億元，月增6.97%，年增27.98%，連續兩個月創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為660.89億元，年成長12.6%。

值得一提的是，資料中心備援電池從第3季開始正式量產出貨後，對新普科業績貢獻可說是相當顯著，訂單能見度已延續到明年第1季，隨著資料中心備援電池出貨放量，可望進一步帶動非IT產品比重攀升，對公司毛利率亦有正面助益。

新普表示，目前NB相關客戶訂單需求依舊強勁，有機會延續到明年第1季或第2季，非IT產品出貨亦穩定成長，第4季營運可望有不錯的表現，全年業績可望挑戰新高。

(時報資訊)