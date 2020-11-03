前TVB女星蓋世寶因長相神似朱茵，剛出道就被封為「小朱茵」，擔任兒童節目主持人多年，去年離開TVB另謀出路，但因為疫情的關係，讓她有好幾個月都零收入，每個月還要付上萬元房貸，為了節省開銷還賣車，現她也透露下個月要去朋友的攤位賣耳環。

蓋世寶主持兒童節目18年，卻因公司改革被調到戲劇組，改以演員身分發展，不過多飾演配角，加上每年都減薪，讓她在考慮前景和未來發展後，決定離開效力20多年的TVB另謀出路，本來她有想好離開後，可接些活動和開新節目，無奈疫情的影響，讓她好幾個月沒收入。

蓋世寶接受《明周》專訪透露，目前最大的擔憂是怕房子被銀行收回，因每個月要付上萬元房貸，讓她在思考是否要繼續待在演藝圈，還是要轉行去做生意，不過樂觀的她表示，下個月會先去朋友的攤位賣手作耳環，如果有需要，也會幫忙顧攤位，她坦言沒打算賺大錢，只希望嘗試一下新方向。

(中時新聞網)