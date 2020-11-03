華新科公開收購 閎暉上演慶祝行情 09:222020/11/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）2日宣布以每股30元為對價，公開收購閎暉5～9.9％股權，並自11月4日起公開收購，比較閎暉2日收盤價，溢價幅度高達9.29％，3日激勵閎暉股價噴出大漲，盤中漲幅飆逾7％，上演慶祝行情。 華新科已經取得閎暉15％股權，並掌握兩席董事席次，若公開收購案成立，華新科對閎暉持股將進一步攀升，並躍居閎暉第一大股東；儘管華新科對閎暉持股沒有過半，但如果在董事會掌握實質控制權，未來華新科仍有機會認列閎暉營收。 (工商 ) #閎暉 #華新科 #公開收購 #上演慶祝行情 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 12:392020/11/03 財經 富邦國壽 成功申購螞蟻IPO股票 04:102020/11/03 全球財經 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 螞蟻上市前夕 馬雲遭大陸4部門監管約談 03:522020/11/03 兩岸 華新科將宣布收購案 市場猜測標的為旗下子公司 17:092020/11/02 財經 《國際經濟》韓貨討喜 H1出口至華保顏面 11:252020/11/03 財經 《熱門族群》華科集團「報」喜 華新科擬納閎暉攻車用 08:352020/11/03 財經 無懼打房 預售都更案照開高價 04:102020/11/03 產業．科技 雙11火拚 京東上演天蠶變 04:102020/11/03 產業財經 12家KY法說 鼎炫首發 04:102020/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 - 財經 美國發債誰埋單？外資分析師點名台灣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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