華新科（2492）2日宣布以每股30元為對價，公開收購閎暉5～9.9％股權，並自11月4日起公開收購，比較閎暉2日收盤價，溢價幅度高達9.29％，3日激勵閎暉股價噴出大漲，盤中漲幅飆逾7％，上演慶祝行情。

華新科已經取得閎暉15％股權，並掌握兩席董事席次，若公開收購案成立，華新科對閎暉持股將進一步攀升，並躍居閎暉第一大股東；儘管華新科對閎暉持股沒有過半，但如果在董事會掌握實質控制權，未來華新科仍有機會認列閎暉營收。

(工商 )