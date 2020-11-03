美國總統大選前一天，美股四大指數出現反彈，台股加權指數3日開高在12,641.28點，台積電（2330）開在439.5元，大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）早盤漲幅逾2％，帶動指數漲幅擴大，一度上漲逾百點。

美國總統大選日在即，民主黨總統候選人拜登的民調，領先美國總統川普的幅度，在選前一日收窄，美國四大指數也出現反彈，人們靜待選舉結果出爐。

道瓊工業平均指數11月2日上漲1.6％（423.45點）、收26,925.05點。那斯達克指數上漲0.42％（46.02點）、收10,957.61點。費城導體指數上漲0.62％（13.92點）、收2,260.07點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國將於台灣時間4日凌晨開票，預期兩黨總統候選人的得票差距很小，美股3日凌晨在歐股強力反彈的激勵下，呈現上漲，台指期3日開盤大漲逾百點，台股本日也開高，預期波動加大。

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