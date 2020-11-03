美國總統大選11月3日正式投票，全球各國高度關注，台灣智庫執行委員賴怡忠表示，現在這場選戰熱到連美國章魚哥預測誰當選都成為新聞話題，但就他來看，俄亥俄州由於選民和政黨傾向結構比例，是他較信任的美國章魚哥，如果川普真的拿下俄亥俄州，美國所有民調機構都要打包回家了。

賴怡忠在政論節目《辣新聞》上表示，現在雖然外界都在報導美大選的美國章魚哥在哪，但是依過去的經驗法則，俄亥俄州的預測是他較相信的章魚哥。現在民調趨勢皆是拜登大幅領先川普，但如果最終美國選舉結果是川普贏了，那麼未來所有美國民調機構都要打包回去了。

賴怡忠觀察到，台灣民眾關注美國選舉的程度比自家選舉還關心，已經搞到每個人要怒目相向的程度，且美國人都還沒有投票，台灣又沒有投票權，竟然在那邊為美國選舉吵來吵去。

賴怡忠表示，當然台灣人民會如此關心美國選舉，是因為川普任期，台美關係有大躍進的發展，因此會擔憂如果拜登上台，以其過往親中的態度，台美關係恐會倒退。賴直言，駐美代表蕭美琴和民主黨有很深厚的關係，就算真的是拜登上台，台美還是會維持友好局勢，台灣民眾不用過於擔憂。

號稱美國章魚里的「俄亥俄州」，其東北地方的住民支持民主黨，但南部的選民支持共和黨，所以俄亥俄州的選民結構跟美國幾乎一模一樣。在過去60年，從1960年以來，有93.5%的美國總統候選人得到俄亥俄州，就定能當選總統，所以俄亥俄州稱為「美國章魚里」。

(中時新聞網)